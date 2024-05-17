Почему на уральских заводах не хватает инженеров: мнение экономиста

В Свердловской области вузы выпускают достаточно инженеров для региональной промышленности. Но нехватка кадров все же возникает из-за того, что в конкретные периоды времени может возрастать потребность в узких специалистах для конкретной отрасли или направления, а переподготовка требует времени. Об этом заявила, отвечая на вопрос «Нового Дня», заместитель директора Института экономики УрО РАН, член-корр. РАН, д.э.н. Виктория Акбердина.

«В Свердловской области промышленность очень дифференцирована, и под нее подстроен довольно дифференцированный образовательный комплекс. Для промышленности мы выпускаем полный спектр специальностей. Но когда возникает резкий рост в какой-то отрасли, например, мы столкнулись с резким ростом в машиностроении на оборонных предприятиях, инженеры и высококвалифицированные специалисты не могут очень быстро переучиться для перехода из отрасли в отрасль. Требуется время и средства для переобучения. Поэтому в какие-то моменты мы видим пики спроса на определенные специальности в промышленности», – пояснила эксперт.

Напомним, 23 апреля депутат заксо от Нижнего Тагила Владимир Радаев заявил, что на предприятиях Урала, в том числе относящихся к оборонному комплексу, сохраняется острый кадровый дефицит. «Найдите предприятие, которое бы не жаловалось на нехватку кадров? Я знаю, Каменск-Уральский – 200 человек не хватает, Евраз НТМК – около тысячи, УВЗ – 5 тысяч человек не хватает...», – сказал Радаев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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