На уральских заводах не хватает тысяч сотрудников

На предприятиях Урала, в том числе относящихся к оборонному комплексу, сохраняется острый кадровый дефицит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании заксобрания Свердловской области депутат от Нижнего Тагила Владимир Радаев. Такое замечание он сделал в ответ на выступление коммуниста Олега Гордеева, который посетовал на нехватку муниципальных служащих.

«Вы говорите о нехватке кадров. А найдите предприятие, которое бы не жаловалось на нехватку кадров? Я знаю, Каменск-Уральский – 200 человек не хватает, Евраз НТМК – около тысячи, УВЗ – 5 тысяч человек не хватает. А вы говорите, что служащих нет», – сказал Радаев.

Нижний Тагил, Евгения Вирачева

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