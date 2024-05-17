Организаторы «Ночи музыки» назвали хедлайнеров фолк-сцены

Названы еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки» и еще одна фестивальная площадка. Как сообщают организаторы, «фолк-карнавал» состоится в Харитоновском саду. Хедлайнерами площадки станут российские группы «Тролль гнет ель» и Gilead. Они подготовят выступления по 50 минут.

«Тролль гнет ель» – группа с почти четвертьвековой историей, классики отечественного фолк-рока на стыке с фолк-металом. В активе коллектива 10 студийных альбомов, порядка полутора тысяч концертов в России и за рубежом и целая плеяда последователей.

Gilead называют «рэйвом во время чумы» и «современной средневековой» музыкой. Группа играет в жанрах Medieval Groove, Folk Rock, Electronic, Modern Folk.

Ранее организаторы фестиваля Ural Music Night сформировали шорт-лист исполнителей, которые выступят 28 июня в Екатеринбурге вместе со звездами российской и мировой сцены. Экспертное жюри оценивало исполнителей по следующим критериям: музыкальное исполнение, смысловое наполнение текста, уровень вокальных данных, медийность, опыт и зрелищность выступлений. Сформированы программы по 9 музыкальным направлениям: джаз, электроника, классика, DJ, хип-хоп, метал, поп, фолк, рок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube