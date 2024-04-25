Сформирован шорт-лист участников «Уральской ночи музыки»

Организаторы фестиваля Ural Music Night сформировали шорт-лист исполнителей, которые выступят 28 июня в Екатеринбурге вместе со звездами российской и мировой сцены.

Экспертное жюри оценивало исполнителей по следующим критериям: музыкальное исполнение, смысловое наполнение текста, уровень вокальных данных, медийность, опыт и зрелищность выступлений. После оценки исполнителей представители индустрии сформировали программы по 9 музыкальным направлениям: джаз, электроника, классика, DJ, хип-хоп, метал, поп, фолк, рок.

В шорт-лист вошли артисты из разных городов России и других стран. Каждый выступит на площадке, посвященной его музыкальному направлению. Организаторы рассказали о следующих исполнителях.

Флора Бичахчян. Представительница джазового направления. Участница шоу «Голос 10» на «Первом канале» и телепроекта «Ну-ка, все вместе» на «Россия-1». Ее музыка охватывает широкий стилистический спектр: R&B, соул, джаз, поп, хип-хоп, советский грув.

Группа «Экспедиция «Восход». Известна своими уникальными экспедиционными проектами, во время которых сочиняет музыку и играет концерты. Коллектив добрался от Москвы до Бали на советских «Волгах», пересек всю Евразию, Тибет, Гималаи и экватор. В данный момент музыканты строят деревянную лодку-студию. В декабре 2024-го группа планирует перейти Атлантику на веслах и записать альбом в океане.

Bogdan Kiyashko – инди-артист из Москвы, представитель независимой музыки, который не следует шаблонам поп-индустрии. Артист был финалистом шоу «Голос» на «Первом канале». Трек «Братишка» собрал 7 миллионов прослушиваний на стриминговых площадках.

Группа TattooIN – играет актуальный атмосферный гитарный softrock. Дважды отыграли часть российского тура с группой TheRasmus – в 2018 и 2019 годах. Песни коллектива звучат в эфире российских радиостанций, а клипы можно увидеть на многих музыкальных телеканалах.

Певица Веснушка из Москвы, исполняющая эмоциональный поп. Участница шоу «Залетай в тренды». Автор саундтрека к сериалу «Папины дочки. Новые».

Полный список исполнителей, вошедших в шорт-лист фестиваля, можно посмотреть в официальном сообществе Ural Music Night «ВКонтакте». Список артистов будет пополняться.

Ранее стало известно, что Ural Music Night в этом году лишится нескольких знаковых площадок из-за фестиваля «Безумные дни» и общегородского выпускного. Об этом сообщил директор «Ночи музыки» Евгений Горенбург на пресс-конференции. «Ural Music Night проходит одновременно с фестивалем «Безумные дни», который проводит Свердловская филармония 27-28 числа. Как результат, многие площадки невозможны для проведения мероприятий. Филармония, ТЮЗ и Дом Маклецкого будут заняты классикой», – отметил Горенбург. Также, по его словам, пропадут три площадки в парке Маяковского из-за проведения общегородского школьного выпускного. Директор фестиваля также добавил, что сцены для рэп- и рейв-исполнителей будут в TeleClub, их сделают открытыми. А главная площадка, Октябрьская площадь, на которой прозвучит песня «Ночь пройдет, наступит утро ясное», вернется в этом году.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/825330.html

Екатеринбург, Елена Владимирова

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