Депутаты хотят в 25 раз увеличить штраф для безбилетников

В заксобрание Свердловской области внесен законопроект о повышении штрафов за безбилетный проезд и нарушения правил провоз ручной клади и багажа. В документе предлагается увеличить сумму штрафа до 2500 рублей. Сейчас пойманные «зайцы» в транспорте платят только 100 рублей.
С инициативой повысить штрафы для безбилетников выступали власти Екатеринбурга. Как заявлял ранее глава города Алексей Орлов, на некоторых маршрутах до 30% пассажиров не оплачивают поездку, что приносит большие убытки муниципальному Гортрансу.
Стоит отметить, что в нескольких регионах России уже действуют штрафы 2500 рублей за безбилетный проезд в общественном транспорте.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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