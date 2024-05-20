Обвиняемому в убийстве бывшей жены назначат психиатрическую экспертизу

Жителю Екатеринбурга Сергею Зуеву, который жестоко расправился с бывшей женой Анной из ревности, предъявлено обвинение. Как сообщает областной следственный комитет, мужчина частично признал свою вину. Напомним, на первом допросе после задержания Зуев не отвечал на вопросы полицейских.

«С учетом обстоятельств совершенного преступления и иных данных, установленных в ходе следствия, в отношении обвиняемого планируется провести судебную психиатрическую экспертизу», – сообщили в СК.

Как ранее писал «Новый День», преступление было совершено днем 18 мая на Уралмаше. Зуев пришел к отделению банка, где работала Анна, и вызвал ее поговорить на улицу. Во время разговора бывший муж несколько раз ударил ее ножом и убежал. Анна скончалась от потери крови до приезда скорой помощи. Зуева задержали по горячим следам, после убийства он направился в ближайшую церковь. У мужчины в прошлом есть судимости за грабежи и мошенничество.

Как выяснилось позже, обвиняемый и погибшая много лет прожили в гражданском браке, у них есть общий ребенок. Полгода назад пара рассталась, но мужчина продолжал преследовать Анну.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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