«После убийства направился в церковь». Полиция раскрыла подробности гибели девушки от рук бывшего мужа на Уралмаше

В полиции рассказали подробности жуткого уличного убийства на Уралмаше. Преступление произошло сегодня днем у дома по улице Победы, 36, где располагается отделение банка. Бывший муж несколько раз ударил ножом 30-летнюю Анну, женщина скончалась до приезда скорой помощи.

«Задержали подозреваемого сотрудники патрульно-постовой службы полиции в ходе преследования во дворе одного из домов по улице Победы. Искали его по приметам, так как он был одет во все черное. Орудие преступления – колюще-режущий предмет – он успел выбросить, сейчас сыщики его разыскивают. Личность нападавшего установлена. Это местный житель по имени Сергей, 1985 гожа рождения, бывший сожитель погибшей женщины. Вместе они прожили много лет, у них есть совместный 9-летний ребенок. Примерно полгода назад они расстались.



Задержанный имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам и один раз – за мошенничество. Последнее наказание в виде лишения свободы на 3 года отбывал в колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно 21 августа 2007 года. В дежурной части мужчина ведет себя нервно. В ближайшее время сыщики его доставят на освидетельствование на предмет установления наличия или отсутствия в его крови запрещенных веществ», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Погибшая работала в банковском офисе, возле которого сегодня случилась трагедия. Бывший муж пришел к ней на работу и вызвал на улицу поговорить. После содеянного он убежал. Нападение на женщину попало на камеры наблюдения. «Скрывшись с места происшествия, мужчина направился в близрасположенную церковь», – добавил Горелых.

Как сообщили в областном следственном комитете, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного мужчины меры пресечения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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