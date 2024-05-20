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Понедельник, 20 мая 2024, 10:02 мск

Новости Екатеринбург

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Суд рассмотрит вопрос об аресте мужчины, убившего бывшую жену посреди улицы

Сегодня Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга выберет меру пресечения мужчине, который зарезал бывшую жену посреди улицы на глазах у прохожих. Как сообщили в СУ СКР, следствие будет настаивать на заключении обвиняемого в следственный изолятор.

Как сообщал «Новый День», преступление было совершено в субботу, 18 мая, у дома по улице Победы, 36, где располагается отделение банка, в котором работала девушка. Бывший муж несколько раз ударил ножом 30-летнюю Анну, она скончалась до приезда скорой помощи.

Подозреваемый – местный житель по имени Сергей, 1985 года рождения, ранее судимый. Вместе с Анной они прожили много лет, у них есть 9-летняя дочь. Примерно полгода назад они расстались. После убийства фигурант направился в расположенную неподалеку церковь.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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