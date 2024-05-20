Подозреваемый в жестоком убийстве бывшей жены на допросе молчал (ВИДЕО)

Свердловская полиция опубликовала видео задержания и допроса Сергея Зуева, который жестоко убил свою бывшую жену Анну посреди улицы на Уралмаше, а потом пошел в церковь.

На допросе задержанный молчал. На вопрос полицейских о причинах его поступка мужчина не ответил. Сегодня Орджоникидзевский суд изберет подозреваемому в убийстве меру пресечения.

Напомним, преступление произошло днем 18 мая рядом с отделением банка на улице Победы, 36. Бывший муж пришел к месту работы Анны, вызвал ее на улицу поговорить, а затем несколько раз ударил ножом и убежал. Все произошедшее попало на камеры наблюдения. Женщине пытались помочь прохожие и полицейские, но она умерла до приезда скорой помощи.

Погибшая – 30-летняя сотрудница банка Анна. С подозреваемым Сергеем Зуевым она жила в гражданском браке, у них есть общий ребенок – 9-летняя дочь. Полгода назад пара рассталась, и, со слов подруги погибшей, мужчина преследовал Анну.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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