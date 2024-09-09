Вынесен приговор уралмашевскому убийце

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга вынесли приговор Сергею Зуеву, обвиняемому в убийстве бывшей жены Анны на улице Победы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимого приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, 18 мая на улице Победы Зуев во время разговора с бывшей женой, сотрудницей банка, выхватил нож и несколько раз ударил ее, после чего убежал. Анна упала на землю, ей пытались помочь прохожие, но она умерла до приезда скорой помощи. Зуева задержали по горячим следам, после убийства он направился в ближайшую церковь.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, Зуев имеет несколько судимостей, в том числе дважды – за причастность к грабежам, один раз – за мошенничество. Последнее наказание в виде лишения свободы на 3 года отбывал в колонии Ивделя, откуда освободился условно-досрочно 21 августа 2007 года.

Обвиняемый и погибшая много лет прожили в гражданском браке, у них есть общий 9-летний ребенок. Полгода назад пара рассталась, но мужчина продолжал преследовать Анну.

Государственный обвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В судебном заседании Зуев признал себя виновным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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