Прокурор потребовал 10 лет колонии для уралмашевского убийцы

Прокурор потребовал длительного срока лишения свободы для Сергея Зуева, которого обвиняют в том, что он зарезал свою бывшую жену прямо на улице Победы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, государственный обвинитель попросил суд назначить мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В судебном заседании Зуев признал себя виновным.

Как уже сообщал «Новый День», по версии следствия, 18 мая на улице Победы Зуев во время разговора с бывшей женой, сотрудницей банка, выхватил нож и несколько раз ударил ее, после чего убежал. Анна упала на землю, ей пытались помочь прохожие, но она умерла до приезда скорой помощи. Зуева задержали по горячим следам, после убийства он направился в ближайшую церковь. У мужчины в прошлом есть судимости за грабежи и мошенничество. Как выяснилось позже, обвиняемый и погибшая много лет прожили в гражданском браке, у них есть общий ребенок. Полгода назад пара рассталась, но мужчина продолжал преследовать Анну.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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