На Уралмаше мужчина убил ножом девушку на глазах у прохожих

В Екатеринбурге на улице Победы сегодня днем произошло убийство. Мужчина во время разговора с девушкой выхватил нож и несколько раз ударил ее, после чего убежал. Девушка упала на землю, ей пытались помочь прохожие, но она умерла до приезда скорой помощи. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Е1 со ссылкой на источник, подозреваемого уже задержали. Полицейские поймали его во дворах недалеко от места убийства. По данным телеграм-канала Ural Mash, погибшую девушку зовут Анна. На нее напал бывший муж. Сегодня днем он пришел к ее месту работы и вызвал на улицу поговорить, а затем зарезал. У них остался общий ребенок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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