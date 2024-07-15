Сергей Зуев, жестоко зарезавший жену на улице, пробудет в СИЗО еще 6 месяцев

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения Сергею Зуеву, который обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены. Мужчина пробудет в СИЗО еще 6 месяцев, до 26 декабря. Об этом сообщают СМИ.

Напомним, 18 мая на улице Победы мужчина во время разговора с девушкой выхватил нож и несколько раз ударил ее, после чего убежал. Анна упала на землю, ей пытались помочь прохожие, но она умерла до приезда скорой помощи. Зуева задержали по горячим следам, после убийства он направился в ближайшую церковь. У мужчины в прошлом есть судимости за грабежи и мошенничество. Как выяснилось позже, обвиняемый и погибшая много лет прожили в гражданском браке, у них есть общий ребенок. Полгода назад пара рассталась, но мужчина продолжал преследовать Анну.

Сергей Зуев обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, мотивом преступления стала ревность. Обвиняемому назначена психиатрическая экспертиза.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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