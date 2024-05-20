Суд арестовал Сергея Зуева, обвиняемого в убийстве бывшей жены

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Сергею Зуеву, который обвиняется в жестоком убийстве бывшей жены. Мужчина отправлен в СИЗО до 17 июня на время расследования уголовного дела.

По ходатайству родственников погибшей Анны К. и обвиняемого, судебный процесс проходил в закрытом режиме. Однако известно, что на заседании Зуев выступил против передачи опеки над 9-летней дочерью матери Анны, бабушки девочки. «Я считаю, что этой женщине ни в коем случае нельзя давать опеку над моим ребенком. Она плохо воспитает» – заявил обвиняемый.

Сергей Зуев обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В субботу, 18 мая, мужчина пришел к месту работы бывшей жены, вызвал ее на улицу для разговора и несколько раз ударил ножом в грудь. 30-летняя Анна умерла до приезда скорой помощи. По данным полиции, Зуев после случившегося направился в близлежащую церковь. Его задержали по «горячим следам». По версии следствия, мотивом преступления стала ревность. Обвиняемому назначена психиатрическая экспертиза.

Зуев и погибшая Анна прожили несколько лет в гражданском браке, но полгода назад расстались. В прошлом мужчина был судим за грабежи и мошенничество.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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