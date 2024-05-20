Экс-депутат получил штраф за дискредитацию армии

Бывший депутат Екатеринбургской думы Евгений Боровик оштрафован на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ). Постановление об административном наказании было принято 14 мая, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. Административное дело по данной статье в отношении Боровика рассматривалось впервые.

Напомним, ранее в отношении экс-депутата было возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма. Поводом стали высказывания Евгения Боровика в социальных сетях. Об этом сообщал депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, который писал обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить контент бывшего коллеги.

Евгений Боровик был депутатом Екатеринбургской думы созыва 2013-2018 годов. Он известен скандальной репутацией: дрался с коллегой, оскорблял оппонентов в соцсетях, прогуливал заседания. Летом 2023 года Боровик пытался вернуться в политику и баллотировался в новый созыв городской думы, но не смог набрать подписи избирателей. Сейчас экс-депутат находится за пределами России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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