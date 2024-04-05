На уральского экс-депутата завели уголовное дело за оправдание терроризма

Бывший депутат Екатеринбургской думы Евгений Боровик попал под уголовное преследование за оправдание терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских, ссылаясь на ответ прокуратуры Свердловской области.

Согласно документу, уголовное дело против Боровика было возбуждено 29 февраля 2024 года за «распространение деструктивного контента» на его личной странице «ВКонтакте». Изначально полиция искала признаки дискредитации ВС РФ в публичных высказываниях экс-депутата, но срок привлечения политика к административной ответственности истек. Между тем, прокуратура направила требование о досудебной блокировке аккаунта Евгения Боровика в соцсети, а сотрудники ФСБ провели проверку по другой публикации политика и завели уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Евгений Боровик был депутатом Екатеринбургской думы созыва 2013-2018 годов. За этот период он прославился дракой в туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным. В 2018 году он в соцсетях объявил конкурс на лучшее оскорбление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, за что ему едва не вменили уголовную статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти». Затем в соцсетях вспыхнул скандал между Боровиком и пиарщиком Платоном Маматовым (последний сейчас находится в зоне СВО), который назвал депутата «скучным и предсказуемым «изделием № 2» (Маматов употребил более жесткое слово).

Сейчас Боровик находится не на территории России. Однако еще летом 2023 года экс-депутат пытался вернуться в политику и баллотировался самовыдвиженцем на очередные выборы в Екатеринбургскую думу, но не смог собрать нужного количества подписей избирателей в свою поддержку.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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