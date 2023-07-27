Скандально известному экс-депутату Боровику отказали в регистрации из-за нехватки действительных подписей

Кировская территориальная избирательная комиссия Екатеринбурга отказала в регистрации самовыдвиженцу Евгению Боровику – экс-депутату ЕГД. Об этом сам Боровик заявил на своей странице в соцсети Facebook**.

Он рассказал, что официально комиссия признала действительными 240 предоставленных им подписей избирателей при необходимом минимуме 241. Кандидат крайне возмущен отказом и, по его словам, уже подал иск в Кировский районный суд.

Напомним, Евгений Боровик был депутатом ЕГД созыва 2013-2018 гг. В 2014 году он прославился дракой в думском туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным. В 2018 году он в соцсетях объявил конкурс на лучшее оскорбление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, за это ему едва не вменили уголовную статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Затем в соцсетях вспыхнул скандал между Боровиком и пиарщиком Платоном Маматовым (последний сейчас находится в зоне СВО), который назвал депутата «скучным и предсказуемым «изделием № 2» (Маматов употребил более жесткое слово).

В этом году Боровик сообщил о себе избиркому, что работает директором ООО «Еврус», основной вид деятельности – оптовая торговля.



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Екатеринбург, Елена Владимирова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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