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Понедельник, 26 июня 2023, 15:15 мск

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В гордуму Екатеринбурга первыми выдвинулись скандальные экс-депутаты

Евгений Боровик

В городскую думу Екатеринбурга выдвинулись два первых кандидата-самовыдвиженца. Оба уже были депутатами и имеют довольно скандальную репутацию.

Евгений Боровик был депутатом ЕГД созыва 2013-2018 гг. В 2014 году он прославился дракой в думском туалете с коллегой Олегом Хабибуллиным. В 2018 году он в соцсетях объявил конкурс на лучшее оскорбление кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, за это ему едва не вменили уголовную статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Затем в соцсетях вспыхнул скандал между Боровиком и пиарщиком Платоном Маматовым (последний сейчас находится в зоне СВО), который назвал депутата «скучным и предсказуемым «изделием № 2» (Маматов употребил более жесткое слово). В этом году Боровик сообщил о себе избиркому, что работает директором ООО «Еврус», основной вид деятельности – оптовая торговля.

Второй кандидат – Эдуард Мансуров, он работал в созыве 2018-2023 созыва, прежде представлял КПРФ, но потом его пути с однопартийцами разошлись. В этом году он подал документы на праймериз «Единой России». Но некие «доброжелатели» разместили в интернете ролик, в котором нынешний сторонник «Единой России» принимает участие в акциях протеста КПРФ, а также весьма резко высказывается о президенте Владимире Путине и правящей партии. Единороссы Мансурова с праймериз сняли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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