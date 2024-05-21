На Среднем Урале ожидаются заморозки до -5 и грозы, на Южном – пожары

Уральский гидрометцентр выступил со срочным метеорологическим предупреждением.

По прогнозам синоптиков, ночью 22 мая местами, а 23 мая – в большинстве районов Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 22 мая – до -3 °C, 23 мая до -5°.

Сегодня во второй половине дня на участке Серов – Нижний Тагил при прохождении атмосферного фронта возможны слабые грозы.

В соседнюю Челябинскую область могут прийти лесные пожары. 21-23 мая в отдельных районах Южного Урала ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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