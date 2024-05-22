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Среда, 22 мая 2024, 15:14 мск

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Арктическое вторжение: в Свердловской области ночью ударят заморозки до -8

В ночь на 23 мая на большей части территории Свердловской области ожидаются заморозки на почве от -3 до -8 °C.

«В среду на территорию региона поступает холодная воздушная масса. Через Свердловскую область проходит арктический фронт, его движение отмечено слабыми осадками, преимущественно в виде дождя. За фронтом, преимущественно в северной части области, адвекция холода может сопровождаться кратковременными ливневыми снегопадами. Ночь на четверг ожидается очень холодной, с преобладанием отрицательных температур по всей территории области, за исключением юго-восточных районов, куда основное похолодание еще не успеет добраться», – пишет синоптик Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее штормовое предупреждение о заморозках выпустил Уралгидрометцентр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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