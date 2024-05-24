В Ревде «газель» «Почты России» сбила 5-летнего мальчика (ФОТО)

В Ревде курьерская газель «Почты России» наехала на 5-летнего мальчика – он с друзьями перебегал дорогу в неположенном месте. Ребенок получил тяжелую травму головы и был доставлен в реанимационное отделение, откуда его увезли в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, инцидент случился 23 мая около 16 часов у дома № 36 по улице Герцена. Пострадавший ребенок шел в компании семилетних брата и друга. Дети ходили выбрасывать мусор, а возвращаясь домой, решили перебежать дорогу перед движущейся «газелью». За рулем машины был 44-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что видел стоящих на левой обочине детей. При приближении автомобиля ребята внезапно побежали, водитель резко затормозил и вывернул руль влево, чтобы избежать наезда, но все же задел самого маленького пешехода.

Водительский стаж мужчины составляет 27 лет, он один раз привлекался к административной ответственности. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения и был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Также инспекторы ДПС установили, что «газель» не прошла техосмотр. В отношении юридического лица составлен протокол по ч. 1 ст. 12.31 КоАП РФ, в отношении водителя – по ст. 12.5 ч. 1.1 КоАП РФ. Госавтоинспекция выяснит, проходят ли водители курьерской службы «Почты России» медицинский контроль перед выходом на линию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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