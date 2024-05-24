«Почта России» проводит служебную проверку после наезда курьерской «газели» на ребенка в Ревде

«Почта России» проведет внутреннюю проверку курьерской службы после инцидента в Ревде. Накануне почтовая «газель» сбила 5-летнего ребенка, перебегавшего дорогу, мальчика с тяжелой травмой головы увезли в Екатеринбург.

«Сейчас мы проводим собственную служебную проверку по инциденту. Перед выездом на маршрут следования водитель прошел обязательное медицинское освидетельствование, иначе он не был бы допущен на маршрут, а автомобиль – проверку технического состояния. Добавим, что автомобиль относится к новому автотранспорту, который поступил в региональное управление Почты в 2021 году. По факту произошедшего мы также проведем внеплановый целевой инструктаж со всеми водителями», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского филиала «Почты России».

Как ранее сообщала областная Госавтоинспекция, водитель «газели» отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, а машина, по данным инспекторов, не прошла техосмотр.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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