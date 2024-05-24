«У части нет денег», – участник СВО не может дождаться выплат от Минобороны

Участник специальной военной операции из Свердловской области уже долгое время не может получить причитающуюся ему выплату от Минобороны.

Ситуацию взял на контроль депутат Госдумы Максим Иванов, который обратился в военную прокуратуру. Надзорное ведомство выяснило, что выплату военнослужащему Минобороны еще пока не произвело ввиду того, что «не доведены лимиты бюджетных ассигнований…», или, проще говоря, нет денег.

«Еще месяц назад на вопрос: «где деньги?» я бы ответил, что проблема, видимо, в планировании: кто-то из должностных лиц в части неточно, несвоевременно или некачественно выполнил свою работу. Но сегодня, глядя на вал коррупционных дел, задумался, не здесь ли кроется ответ? Посмотрим. Большие надежды на нового министра обороны, что он наведет порядок в финансовой сфере военного ведомства», – написал Максим Иванов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне политобозреватель Андрей Перла заявил, что аресты руководителей Минобороны – это в том числе и ответ президента на общественный запрос на справедливость.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube