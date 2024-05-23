«Будет глава в учебнике «Путинские чистки 24-го», – политобозреватель об арестах чиновников

Аресты крупных чиновников и военачальников в России будут продолжены, так как это работает на укрепление доверия президенту и мобилизацию общества. Такое мнение высказал политобозреватель Андрей Перла.

«Кучно пошли аресты. Вот теперь действительно кучно. Четыре уже, кажется, зама минобороны. И начальник ФСИН по Московской области. И еще один генерал. И куча регионалов. И это только, можно сказать, на разогрев. И будет глава в учебнике истории. «Путинские чистки 24-го»...

Для чего? Да для мобилизации общества, конечно. Для закрепления уровня доверия Главе государства. Как ответ на общественный запрос. На справедливость. На «раскулачивание». На то, чтобы зажравшееся начальство почувствовало на себе... С точки зрения создания общества военного времени – эффективно. Жестоко, небезопасно, но эффективно», – написал Перла.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром стало известно об аресте очередного высокопоставленного военачальника – заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении взятки. Ранее были задержаны и заключены под стражу замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

В Екатеринбурге арестован директор филиала ФГУП «Паспортно-визовая служба» МВД России Александр Луканов. Его подозревают в превышении должностных полномочий. Ранее задержали начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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