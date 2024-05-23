Это не кампанейщина: в Кремле прокомментировали новое задержание в Минобороны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о последовательной борьбе правоохранительных органов с коррупцией. Комментируя арест замначальника Генштаба ВС России Вадима Шамарина, представитель Кремля заверил, что речь не идет о кампанейщине.

«Борьба с коррупцией – это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов…» – подчеркнул Песков (цитата по РИА «Новости»).

«Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет. Она продолжается во всех ведомствах, будь то федеральные ведомства, или будь то муниципальный уровень», – добавил пресс-секретарь главы государства, отметив, что о деле Шамарина не может рассказать о деталях, поскольку не имеет на это полномочий.

Напомним, сегодня утром стало известно об аресте очередного высокопоставленного военачальника – заместителя начальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина по подозрению в получении взятки.

Ранее были задержаны и заключены под стражу замминистра обороны РФ Тимур Иванов, начальник кадрового управления военного ведомства Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Москва, Елена Володина

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