Свердловская область может принять до 1,5 миллиона туристов этим летом

Северные туристические маршруты Свердловской области набирают популярность у путешественников. Чиновники ожидают, что в предстоящий летний сезон регион посетят до 1,5 миллиона туристов.

«С января по март 2024 года Свердловскую область посетили 740 тысяч человек. С учетом, что период после новогодних каникул считается низким туристическим сезоном, это очень хороший показатель для региона. Сейчас активно развивается туристская инфраструктура на севере области. Например, один из самых красивых маршрутов Среднего Урала – восхождение на гору Конжаковский камень, там проводится марафон для спортсменов и любителей. Стало больше туристов в Верхотурье, причем цель поездок меняется. Если раньше было больше паломников, то сейчас люди едут за загородным отдыхом. В начале года на турбазе «Яблоневый сад» открылся спа-комплекс с бассейном и современным кафе. Своеобразным открытием для туристов стал поселок Гари. Все больше туристов привлекают такие города, как Серов, Краснотурьинск и Ивдель», – рассказала на пресс-конференции директор департамента туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

В Свердловской области по-прежнему популярны туристические поездки по Императорскому (Екатеринбург – Алапаевск) и Демидовскому (Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил) маршрутам. В этом году с 20 июня будет запущен трехдневный межрегиональный Императорский маршрут – туристы едут на поезде из Екатеринбурга в Тюмень с посещением Тобольска, исторических достопримечательностей и мест отдыха на природе.

Также этим летом на Среднем Урале планируются масштабные фестивали. В Екатеринбурге пройдут фестиваль барбекю, «Уральская ночь музыки», фестиваль «Жизнь на колесах» и многие другие. В Арти вновь проведут турнир косарей на территории Артинского завода, в августе туристов ждут на знаменитой Ирбитской ярмарке. С учетом событийной повестки чиновники ожидают, что в 2024 году турпоток в Свердловскую область превысит 4 миллиона человек.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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