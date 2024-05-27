В Екатеринбурге восстановят разрушенную старинную усадьбу (ФОТО)

В 2025 году в центре Екатеринбурга восстановят почти полностью разрушенный памятник культурного наследия – усадьбу Башуровой на ул. Хохрякова, 68. Положительное заключение госэкспертизы уже получено.

Дом мещанки Дарьи Башуровой был построен в 1900 году в духе эклектики с элементами модерна. Это был двухэтажный полукаменный дом: первый этаж кирпичный, неоштукатуренный, второй – деревянный с обшивкой тесом. Рядом с усадьбой располагались два флигеля и баня. После революции там находились коммунальные квартиры. Постепенно здание начало рушиться, а в 1990-е годы стало заброшенным.

Реконструкцию памятника взяла на себя компания «УГМК-Застройщик». После восстановления в нем хотят разместить ресторан русской кухни.

«На Тихвинской улице, ныне Хохрякова, в XIX – начале XX века жило немало успешных и деятельных людей. Мы хотим воссоздать частицу истории, чтобы жители могли прикоснуться к красоте далекого прошлого и в то же время получить современный комфорт, – отмечает генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин. – Для этого мы применяем накопленные знания, опыт и компетенции, полученные ранее при реставрации Симановской мельницы и здания производственной лаборатории на Олимпийской набережной».

Как уже сообщал «Новый День», при возведении ЖК клубного типа «Дом на Хохрякова» строители обнаружили культурный слой – и обратились к археологам, чтобы те исследовали находку. Это сдвинуло сроки строительства на год, но зато позволило исследовать быт Екатеринбурга в середине XIX века. На месте будущего клубного дома располагались хозяйственные постройки сразу двух домовладельцев – мещанина Максима Медведева и мещанки Дарьи Башуровой. За время раскопок на площадке было сделано больше восьми тысяч находок – посуда, дореволюционные пивные бутылки, пуговицы, украшения, остатки фарфоровых кукол, гребни, игральные фишки, монеты. На дне погреба нашли даже золотую сережку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube