Депутаты одобрили штрафы за выпас коров, свиней и лошадей в городах

Свердловское заксо приняло в первом чтении законопроект о штрафах за выпас коров, свиней, лошадей и коз на улицах уральских городов.

После вступления закона в силу для граждан установят штрафы от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц от 5000 до 10 000 рублей, для юридических лиц от 10 000 до 20 000 рублей.

Председатель заксо Людмила Бабушкина на брифинге отметила, что в небольших населенных пунктах таких проблем нет, а вот, например, в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском – есть. «Здесь очень много жалоб о жителей, органов власти. Это и лошадки, на которых катают детишек, и другие животные, которые приносят много неприятностей и коммунальным службам, и жителям, когда они по городу ходят, а те, кто их выводят, не ухаживают и не убирают за ними, – пояснила Бабушкина. – Я думаю, теперь избежим неприятностей, которые создают эти животные, хотя они очень милые».

Как уже сообщал «Новый День», в декабре прошлого года Россельхознадзор назначил штраф фермеру из Ревды, чьи свиньи бесконтрольно гуляли по городу. Животные топчут палисадники, купаются в местной реке и даже провоцируют ДТП. Горожане всю осень жаловались на нашествие хрюшек, но проверка фермы началась только в конце ноября. Хозяина животных оштрафовали по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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