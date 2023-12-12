Владельцу гуляющих по Ревде свиней выписали штраф

Россельхознадзор назначил штраф фермеру из Ревды, чьи свиньи бесконтрольно гуляют по городу. Животные топчут палисадники, купаются в местной реке и даже провоцируют ДТП. Горожане всю осень жаловались на нашествие упитанных хрюшек, но проверка фермы началась только в конце ноября.

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, в личном подсобном хозяйстве содержатся не идентифицированные и не вакцинированные свиньи. Кроме того, участок имеет только частичное ограждение, поэтому на его территорию могут проникнуть дикие животные. Свиньи находятся на свободном выгуле, что также является нарушением. Фермер Анатолий Лутков привлечен к ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ. Ему выдано предписание об устранении нарушений ветеринарных требований. Материалы проверки также переданы в прокуратуру Свердловской области.

Фото: «Ревда-Инфо»

Ревда, Ангелина Сергеева

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