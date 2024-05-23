Владельцев гулящих свиней, коз и коров будут штрафовать

В Свердловской области примут закон о штрафах для владельцев сельскохозяйственных животных, которые отпускают своих свиней, коз и коров гулять по улицам.

Как сообщили в заксо, ответственность будет установлена «за выпас сельскохозяйственных животных на территории общего пользования вне мест, специально отведенных для этого органами местного самоуправления муниципальных образований». Для граждан установят штрафы от 500 до 2000 рублей, для должностных лиц от 5000 до 10000 рублей, для юридических лиц от 10000 до 20000 рублей.

Профильный комитет рекомендовал принять законопроект в трех чтениях на заседании заксо 28 мая 2024 года.

Напомним, в декабре прошлого года Россельхознадзор назначил штраф фермеру из Ревды, чьи свиньи бесконтрольно гуляют по городу. Животные топчут палисадники, купаются в местной реке и даже провоцируют ДТП. Горожане всю осень жаловались на нашествие хрюшек, но проверка фермы началась только в конце ноября. Хозяина животных оштрафовали по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил».

В апреле Свердловский облсуд поставил точку в необычном споре: владелец автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» потребовал возместить ущерб от повреждения машины крупным рогатым скотом. Свердловчанин оставил свою иномарку на улице в деревне Коптело-Шамары Шалинского района, и ее повредила рогами корова местного жителя.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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