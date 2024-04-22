Узнали по слюням: на Урале копытные забодали чужую «Тойоту»

Свердловский облсуд поставил точку в необычном споре: владелец автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» потребовал возместить ущерб от повреждения машины крупным рогатым скотом.

Как сообщили в пресс-службе суда, в мае 2023 года свердловчанин Евгений с супругой поехал на сплав. Свой автомобиль они оставили около дома родственников в деревне Коптело-Шамары Шалинского района. Вернувшись, Евгений увидел, что машина поцарапана и помята с левой стороны. По слюням на ветровом стекле хозяева поняли, что во всем виноват домашний скот. Один из жителей села рассказал, что отгонял от машины рыжего быка и черно-пеструю корову. Соседи подсказали, чьи это могли быть животные. Экспертиза подтвердила, что автомобиль поврежден рогами коровы или быка.

Евгений обратился в Шалинский районный суд. Истец просил взыскать с хозяев животных материальный ущерб – 110 600 рублей и судебные расходы – 6472 рубля. Суд удовлетворил требования частично: с ответчиков взыскан ущерб 79 672 рубля, расходы на проведение автотехнической экспертизы 2161 рубль, госпошлина 2,5 тысячи рублей.

Ответчики посчитали, что вина именно их животных не доказана, и подали апелляцию. Но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что владельцы коровы и быка не выполнили свои обязанности по содержанию скота. Решение Шалинского районного суда было оставлено без изменения.

Шаля, Елена Владимирова

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