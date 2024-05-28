Началась реконструкция летнего парка «Уралмаш»

В Екатеринбурге частично закрывается на реконструкцию летний парк «Уралмаш». С 28 мая по 31 октября часть парка со стороны улицы Красных Борцов будет закрыта – там расположены детские площадки и «Эльф парк». Входы с улиц Кировоградской и Машиностроителей останутся открытыми. Аттракционы, колесо обозрения, лазертаг «Дуэль» и другие площадки в этой части парка будут работать в обычном режиме, сообщает официальный телеграм-канал парка.

Реконструкция зеленой зоны пройдет в два этапа. Первую часть работ завершат к осени: в парке появятся новые игровые площадки для малышей и детей постарше, а также зоны отдыха для родителей. Рядом откроется площадка для игры в волейбол. Появится туалетный комплекс. Будет новое освещение, тропинки, скамейки и урны. При этом все деревья будут сохранены, появятся новые кустарники и клумбы, обещает администрация парка.

Второй этап начнется весной 2025 года. Площадь с аттракционами и событийная площадка в центре парка будут дополнительно благоустроены, в лесной части появится небольшой амфитеатр для камерных мероприятий – детских спектаклей или мастер-классов, будет организована зона тихого отдыха. Также запланирована воркаут-площадка с профессиональным оборудованием для спортсменов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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