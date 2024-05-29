Мэрия Екатеринбурга проиндексирует зарплаты муниципальным служащим и главе города

Администрация Екатеринбурга проиндексирует зарплаты муниципальным служащим, в том числе увеличит оплату труда квартальных инспекторов.

Как следует из корректировки бюджета-2024, представленной в Екатеринбургской думе, расходы на общегосударственные нужды увеличатся на 195 миллионов рублей. Из них 180,6 млн будет направлено на индексацию зарплат водителей, младшего персонала и технических работников в муниципальной службе. В том числе увеличатся траты на зарплату 24 квартальным инспекторам, которые в этом году получили статус муниципальных служащих (по трое на каждый район города). Они смогут сразу штрафовать нарушителей правил благоустройства.

Помимо этого, в бюджете увеличиваются расходы на главу города Алексея Орлова – на 400 тысяч рублей. Учитывая корректировку, бюджетные траты на мэра в 2024 году составят 7,4 миллиона рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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