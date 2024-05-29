В деревне Сарапулка сгорели два дома

В деревне Сарапулка Березовского округе сегодня утром сгорели два частных жилых дома и надворные постройки.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, сообщение о пожаре поступило в 10:52. Тушение огня осложняли порывы ветра. До прибытия пожарных из горящих домов эвакуировались шесть человек, пострадавших нет. На месте происшествия работают 28 спасателей и 8 единиц пожарной техники. Открытый огонь был ликвидирован в 12:26, сейчас пожарные проводят проливку сгоревших домов.

Напомним, вчера крупный пожар уничтожил десять домов в деревне Березовка в Артинском районе. По предварительным данным, причиной пожара могла стать стеклянная банка, оставленная на участке. Стекло дало эффект линзы, отчего воспламенилась сухая трава. Затем огонь перекинулся на баню, а после – на жилые дома.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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