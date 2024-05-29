Названа причина пожара в Березовке: 10 домов сгорели из-за стеклянной банки

В ГУ МВД по Свердловской области назвали предварительную причину крупного пожара в деревне Березовка, уничтожившего 10 частных домов.

Как сообщил пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых, возгорание могло произойти из-за эффекта линзы от стеклянной банки, которая была на одном из участков. Концентрация солнечных лучей воспламенила сухую траву, огонь перешел на баню, а затем и на жилые дома. Однако специалисты отрабатывают и другие версии.

«Общая сумма ущерба, причиненная стихийным бедствием собственникам домов, составляет порядка 12 миллионов рублей. Точный размер установит специальная комиссия. Люди, оставшиеся без крова, временно размещены у ближайших родственников. На заседании оперативного штаба при главе района Алексее Константинове было принято решение выделить одной пострадавшей семье другое жилье в поселке Арти, расположенном в 45 км от места ЧП. Супруги с предложением согласились. Другим пострадавшим решается вопрос о выплате компенсации. Собранные по факту пожара материалы полиция направила для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области», – прокомментировал Валерий Горелых.

Крупный пожар в Березовке вспыхнул вчера около 15:00, охватив 1500 квадратных метров. Десять домов сгорели дотла, люди не пострадали. В результате пожара без крыши над головой остались пять человек – супружеская пара и три женщины. Полицейские охраняли спасенное от огня имущество, мародерства не допущено, заявил Горелых. В МВД обещают оказать оперативную помощь погорельцам по оформлению новых документов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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