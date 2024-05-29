Пожар в Артинском районе оставил без крыши над головой 5 человек (ФОТО)

В результате крупного пожара в деревне Березовке Артинского района потеряли свои дома пять человек – одна супружеская пара и три одинокие женщины.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава района Алексей Константинов, всем пострадавшим будет предоставлено маневренное жилье. Пока они уехали к родственникам.

Прокуратура Артинского района уже начала проверку в связи с пожаром в Березовке. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров. Губернатор Евгений Куйвашев поручил провести оперативную оценку ущерба для оказания помощи гражданам, сообщили в ДИПе.

Как уже писал «Новый День», пожар вспыхнул накануне в 14:53. В деревне сгорели 10 частных жилых домов, общая площадь пожара составила 1500 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Один человек был спасен из горящего дома. В 22:57 пожар был потушен. Для окарауливалиния территории на месте пожара остались 4 человека и 2 единицы спецтехники.

Арти, Елена Владимирова

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