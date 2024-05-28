МЧС: в Артинском районе сгорело 10 домов, пожар локализован

В Свердловской области в Артинском районе ликвидирован крупный пожар. В 14:53 поступило сообщение о возгорании в деревне Березовка. По оперативной информации ГУ МЧС по Свердловской области в населенном пункте сгорели 10 частных жилых домов, общая площадь пожара составляет 1500 кв.м. Пожарно-спасательными подразделениями спасён 1 человек. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара были задействованы 27 человек личного состава, 12 единиц спецтехники. Вокруг зоны пожара была произведена опашка. В 17:45 (мест) пожар локализован.

К месту пожара была направлена группировка МЧС России для скорейшей локализации пожара и ликвидации огня.

Екатеринбург, Елена Васильева

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