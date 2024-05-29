Погорельцы из Березовки получат по 100 тысяч рублей за сгоревшие дома

Правительство Свердловской области выплатит по 10 тысяч рублей на первоочередные нужды каждому жителю деревни Березовка, чье имущество пострадало от крупного пожара. Люди, у которых полностью сгорели дома, могут рассчитывать на компенсацию в размере 100 тысяч рублей, сообщили в областном департаменте информационной политики.
Сейчас для оказания помощи погорельцам оформляются социальные паспорта. Комиссия соцзащиты проводит анкетирование жителей, чье имущество пострадало от огня, и принимает от них заявки на выплату компенсаций. По уточненным данным, без крова остались семь человек (из десяти сгоревших домов три были нежилыми). После пожара все они разместились у родственников.
Напомним, крупный пожар в Березовке случился вчера днем. По предварительной версии, возгорание сухой травы началось из-за стеклянной банки, которая дала эффект линзы. Огонь перекинулся на баню, а затем – на жилые дома. Местные жители говорят, что пожар распространился в считанные минуты. В одном из загоревшихся домов находилась пожилая женщина, которая из-за болезни не могла ходить. Соседи выломали дверь и вынесли бабушку на руках.
«Увидел дым, побежал помогать. Начали выводить телят, живность, потом уже имущество выносили. Потом бабушка лежачая была, выносили ее», – рассказал очевидец Александр журналистам 4 канала. По данным МВД по Свердловской области, общий ущерб от пожара составил около 12 миллионов рублей. Окончательную сумму установит специальная комиссия.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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