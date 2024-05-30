Автобус № 71 все лето будет ходить по измененному маршруту

С 1 июня по 31 августа автобус № 71 «Восточная – поселок Исток» изменит маршрут из-за ремонта развязки «Бухара – Урал».

Как сообщили в мэрии, маршрут изменится для автобусов, следующих по направлению к «Восточной». Транспорт станет ездить до «Трактовой», после чего возвращаться по улицам Трактовой и Реактивной к Тюменскому тракту. В районе остановки «Поворот на Исток» автобусы будут выезжать на дублер Сибирского тракта, а затем продолжать движение по привычному маршруту.

Как уже писал «Новый День», с 1 июня по 31 августа строители АО «Трест Уралтрансспецстрой» закроют движение транспорта по развязке «Бухара – Урал» над дублером Сибирского тракта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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