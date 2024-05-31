Новая школа на Рощинской готова уже на 85 процентов и начнет работу 1 сентября 2024 года

Школа Рощинской в микрорайоне Уктус готова уже на 85 процентов. Об этом в эфире «Россия 1» и «Россия 24» рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Школа на Рощинской – полуторатысячная. Это первый подобный объект в Екатеринбурге. В микрорайоне школу очень ждут, потому что здесь ведется активное жилищное строительство, проживает много семей с детьми школьного возраста. Это долгожданный объект, который позволит разгрузить ближайшие общеобразовательные организации», – рассказал Алексей Орлов.

Напомним, что общая площадь школы превысит 31 000 квадратных метров. На сегодняшний день полностью завершены все подготовительные работы. Уже смонтированы фундаменты, каркас и стеновые ограждения. Устройство кровли выполнено на 95 процентов, установка окон, витражей, входных групп – на 98 процентов. Сейчас специалисты выполняют внутреннюю отделку, прокладывают наружные и внутренние инженерные сети. Следующим этапом работ станет благоустройство прилегающей территории.

Здание школы будет разделено на три блока. Таким образом, произойдет разделение начальной, средней и старшей школы. Каждую часть обустроят по-своему. К примеру, для самых маленьких ребят в коридорах появятся зоны отдыха с интерактивным оборудованием, а само пространство будет создано по принципу атриума. В блоке старшеклассников за счет панорамного остекления планируется максимально использовать дневной свет.

В здании новой школы планируется обустроить шесть спортивных залов. Масштабное спортивное ядро школы будет оборудовано беговыми дорожками, волейбольным, мини-футбольным и баскетбольными полями, тренажерным залом, трибунами и даже скалодромом.

Кроме того, для комфортного обучения будут созданы: кабинеты для изучения естественных наук, которые дополнят лабораториями, оснащенными современным оборудованием, а в мультимедийном кабинете дети смогут делать доклады и смотреть образовательное кино.

Отмечать праздники школьники будут в актовом зале, рассчитанном на 510 человек, а в библиотечно-информационном центре – брать литературу, необходимую для учебы. Крупный пищеблок, рассчитанный на 760 посадочных мест, также сможет вместить всех желающих.

Как и планировали городские власти, строительство школы будет завершено почти на год раньше срока, установленного муниципальным контрактом. Согласно утвержденному плану, уже 1 сентября 2024 года образовательное учреждение откроет свои двери для учеников и педагогов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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