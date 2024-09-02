Глава МЧС открыл в Екатеринбурге школу с пожарно-спасательными классами

Глава МЧС России Александр Куренков прилетел сегодня в Екатеринбург на открытие новой школы № 300 на улице Рощинской.

Как сообщили в ДИПе, на базе новой школы созданы кадетские пожарно-спасательные классы МЧС России для учеников 5-9 классов. Детей будут учить оказывать первую помощь, проходить полосу препятствий, ориентироваться на местности, работать с первичными средствами пожаротушения. На базе школы планируется проводить районные, муниципальные и областные этапы соревнований «Школа безопасности», а также готовить ребят к олимпиаде по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины».

Как уже сообщал «Новый День», школа на Рощинской рассчитана на 1500 учеников, это первый подобный объект в Екатеринбурге. В микрорайоне школу очень ждали, потому что здесь ведется активное жилищное строительство, проживает много семей с детьми школьного возраста. Общая площадь школы – 31 тысяча квадратных метров.

Здание разделено на три блока. Таким образом, произойдет разделение начальной, средней и старшей школы. Каждую часть обустроили по-своему. К примеру, для самых маленьких ребят в коридорах сделаны зоны отдыха с интерактивным оборудованием, а само пространство создано по принципу атриума. В блоке старшеклассников за счет панорамного остекления планируется максимально использовать дневной свет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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