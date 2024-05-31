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Пятница, 31 мая 2024, 13:31 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге разрешили жарить шашлыки на официальных мероприятиях

Администрация Екатеринбурга внесла правки в постановление об особом противопожарном режиме на территории города. Как отмечается в документе, вводится исключение для приготовления пищи с помощью открытого огня на объектах общественного питания во время официальных мероприятий при условии их согласования. Вероятно, послабление сделано для «Фестиваля барбекю», который пройдет 1 и 2 июня в Историческом сквере.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Екатеринбурга действует с 13 апреля. Горожанам запрещается разжигать костры и жарить шашлыки – даже на личных приусадебных участках. С 30 мая по распоряжению свердловского правительства жителям не разрешается ходить в лес.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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