ХК «Автомобилист» подписал канадца с русским паспортом

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с 30-летним нападающим Брендэном Лайпсиком. Одностороннее соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт екатеринбургской команды.

Канадский хоккеист в прошлом выступал в НХЛ, а в 2020 году перебрался в КХЛ и дважды играл в финале Кубка Гагарина. Прошлый сезон Лайпсик провел в петербургском СКА, он набрал 4 (2+2) очка в 21 матче. Много времени нападающий пропустил из-за травмы.

В январе 2024 года Брендэн Лайпсик получил гражданство России, поэтому с нового сезона он не считается легионером в чемпионате КХЛ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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