Двоих свердловчан вернули из украинского плена (ДОКУМЕНТ)

Еще двоих военнослужащих из Свердловской области удалось освободить из плена. Об этом рассказала региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Сегодня после почти четырехмесячного перерыва состоялся обмен военнопленных: 75 на 75. Из нашего списка двое. Как правило, к нам обращаются родные и близкие ребят, в данной ситуации по одному из них обращался замкомандующего железнодорожными войсками, кстати, отсюда всегда переживают за своих военнослужащих. За второго ходатайствовал вернувшийся ранее из плена наш земляк. Так судьба распорядилось, что им удалось помочь», – написала Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщал «Новый День», в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ.

В минобороны уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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