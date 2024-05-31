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Пятница, 31 мая 2024, 13:43 мск

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Из украинского плена освобождены 75 российских военнослужащих

В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 75 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

При возвращении российских военнослужащих из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Москва, Елена Володина

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Метки / Украина

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