Парк завода РТИ хотят застроить новым ЖК

В Екатеринбурге планируют урезать парк завода РТИ, чтобы построить там новый жилой комплекс. Проект застройки сегодня вынесли на общественные обсуждения, которые продлятся до 24 июня.

«Жилой комплекс решен по принципу «остров в лесу». «Остров» состоит из двух высокоплотных жилых групп переменной этажности», – сообщается в документации.

Общая площадь жилого комплекса составит 250 тысяч квадратных метров, а высота домов – от 50 до 100 метров. Кроме того, планируется строительство подземного паркинга на 657 мест и наземного паркинга на 499 мест, детского сада на 275 мест, центра настольного тенниса и торгового объекта. Всего жилой комплекс рассчитан на 5 тысяч человек.

Как ранее сообщал «Новый День», решение по строительству нового ЖК на месте заброшенного стадиона РТИ было принято городской комиссией по правилам землепользования и застройки еще в апреле. Депутат городской думы Дмитрий Сергин уточнял, что речь пойдет только о земельном участке, находящемся в границах существовавшего когда-то стадиона, а прилегающая территория лесопарковой зоны останется в прежнем статусе. Из плюсов проекта Сергин отметил ликвидацию «помойки» и разрухи на территории, появление новых спортшкол, детского сада и жилых домов. А из минусов – исчезновение легкоатлетического стадиона и футбольного поля.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/825184.html

Екатеринбург, Дарья Деменева

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