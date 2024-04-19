Вместо стадиона РТИ построят многоэтажки, детский сад и школу бокса

На месте заброшенного стадиона РТИ построят новые многоэтажные жилые дома, детский сад, новые школы тенниса и бокса. Но футбольного поля и территории для занятия легкой атлетикой уже не будет. Об этом сообщил «Новому Дню» депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин.

Депутат рассказал, что такое решение было принято городской комиссией по правилам землепользования и застройки. Сергин выделил хорошие и плохие аспекты этого решения. Из хорошего: «помойка» и разруха, царившие на этой территории, вскоре уйдут в прошлое. Появятся школа настольного тенниса, школа бокса, детский сад и жилые дома. Плохая новость: легкоатлетический стадион и футбольное поле в этом месте исчезнут с карты Екатеринбурга навсегда, резюмирует Сергин. Он также отметил, что речь идёт только о земельном участке находящемся в границах существовавшего когда-то стадиона. Прилегающая территория лесопарковой зоны остаётся в прежнем статусе.

Как уже сообщал «Новый День», история этой площадки достаточно длинная. В 2006 году бывший собственник стадиона – завод РТИ – продал его физическим лицам, которые оказались неэффективными собственниками. Существование отделения СДЮШОР и других секций на «Южном» приобрело коммерческую окраску. Новые владельцы не скрывали, что хотели бы построить на месте стадиона и парка новый микрорайон. Жители района обращались в администрацию города и губернатора с просьбой выкупить стадион.

В декабре 2015 года в мэрии Екатеринбурга состоялись общественные слушания о судьбе парка завода РТИ. Выступающих на слушаниях было много: и учителя Ботанического района, которые проводили там уроки физкультуры, и спортсмены, занимавшиеся там легкой атлетикой и настольным теннисом, и обычные жители. Все высказывались за то, чтобы парк не трогать, а стадион реконструировать, ссылались на слова президента о поддержке спорта и сетовали на малоподвижный образ жизни современных детей. В итоге 473 голоса высказались против планов застройки, 7 – за, 5 – воздержались. Решения общественных слушаний носят только рекомендательный характер, однако в течение следующих 9 лет никакое строительство на этом участке не начиналось. Территория пришла в запустение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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