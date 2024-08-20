На Вторчермете снесут восемь домов для строительства трех высоток

В Екатеринбурге в квартале улиц Титова, Военной, Агрономической и переулка Рижского собираются снести восемь сталинок, а на их месте построить жилой комплекс с подземным паркингом и детским садом. Такое постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Согласно документации, под снос пойдут двухэтажные дома № 6а, № 8а, №10, № 10а, № 12 в Рижском переулке и № 3, № 5, № 5а на Агрономической улице. На их месте возведут три высотки общей площадью 60 тысяч квадратных метров, детский сад на 100 мест и паркинг на 286 мест. Также будет благоустроена территория вокруг ЖК.

Стоит отметить, что новый квартал будет построен рядом с парком завода РТИ, который также решили застроить новым жилым комплексом на 5000 человек. Ранее «Новый День» писал, что решение по строительству нового ЖК на месте заброшенного стадиона РТИ было принято городской комиссией по правилам землепользования и застройки еще в апреле. Депутат городской думы Дмитрий Сергин уточнял, что речь идет только о земельном участке, находящемся в границах существовавшего когда-то стадиона, а прилегающая территория лесопарковой зоны останется в прежнем статусе. Из плюсов проекта Сергин отметил ликвидацию «помойки» и разрухи на территории, появление новых спортшкол, детского сада и жилых домов. А из минусов – исчезновение легкоатлетического стадиона и футбольного поля.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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