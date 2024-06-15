Уральский полпред Владимир Якушев стал секретарем Генсовета «Единой России»

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назначил полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева врио секретаря Генсовета «Единой России». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в партии.

Как уже сообщал «Новый День», Владимир Якушев занимает пост уральского полпреда с ноября 2020 года. До этого два года занимал пост главы федерального минстроя. Еще раньше, с 2005 по 2018 год он руководил Тюменской областью. До прихода на госслужбу Владимир Якушев занимал пост президента «Запсибкомбанка».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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