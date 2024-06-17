Суд над обвиняемым в шпионаже американцем будет закрытым

Уголовное дело американского журналиста Эвана Гершковича, которого обвиняют в шпионаже, поступило в Свердловский областной суд.

«Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня 2024 года. Судья Минеев Андрей Николаевич», – рассказали в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», американец был задержан в марте 2023 года в Екатеринбурге. Корреспондент московского бюро издания The Wall Street Journal утверждал, что находился в уральской столице для написания материала. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича «взяли с поличным». Задержанный вины не признает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube